Bakan Duran: "Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda, diplomasi, ticaret, enerji, eğitim, insani yardım, savunma, lojistik-ulaştırma gibi alanlarda artan rolünü değerlendirdi:

Dünya siyaseti, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen kaynaklı yapısal krizlerle sarsıldığı, kurumların işlevsizleştiği ve jeopolitik rekabetin gri alanlarda yoğunlaştığı bir kırılma noktasındadır.

Tek kutupluluğun sona erdiği büyük riskler ile devasa fırsatlar barındırmaktadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu küresel belirsizliği doğru okumuş; sadece savunma pozisyonunda kalmak yerine, oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir.

Ülkemizin dış politikadaki artan rolü, ideolojik bir tercihten ziyade rasyonel bir büyük stratejinin sonucudur.

İHA ve SİHA teknolojilerinde dünya liderliğine oynamamız, sadece bir ihracat başarısı değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde jeopolitik denklemleri değiştirme gücünü ortaya koymuştur.

KIZILELMA, KAAN ve TCG Anadolu, Çelik Kubbe gibi projeler, ülkemizin teknolojik bağımsızlık eşiğini aştığını ve artık kendi güvenlik mimarisini kendi imkanlarıyla tahkim edebildiğini göstermektedir.

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı post-pandemi sürecinde Türkiye, Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un en güvenli ve efektif rotası haline gelmiştir.

Biz de ülkemizi bu yeni nesil tehditlere ve risklere karşı dayanıklı ve hazırlıklı hale getiriyoruz. Ülkelerin birbirine karşı giriştiği en önemli operasyonel unsurlardan olan dezenformasyona karşı mücadelemizi son derece kararlı bir biçimde sürdürüyoruz.