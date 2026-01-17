18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi! Ders zili 2 Şubat’ta çalacak

2025-2026Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. 18 milyon öğrenci, dün karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan MEB Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet tarafından ortaya atılan 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarını yalanladı. SADECE 1. VE 2. SINIF

MEB Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine 'gelişim raporu' verildiğini belirten Tekin, "MEB olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak doğru değil" diyerek CHP'yi kınadı.

Bakan Tekin, hem karneyi, hem de gelişim raporu belgesini gösterdi.



ŞEHİDİMİZİN OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI

Aileve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Ankara Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. "Özellikle Türkiye genelinde birinci sınıfa giden 39 şehit çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk" dedi. Göktaş, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha'nın da ilk karne heyecanına ortak oldu.