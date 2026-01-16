SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den geri vites :Çekiliyoruz
SDG Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Halep’in doğusundaki konuşlanmaya ilişkin açıklama yaptı. Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti göstermek amacıyla, bölgedeki güçlerin geri çekilmesine karar verildiğini bildirdi.
SDG Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den Halep'in doğusundaki kuşatmaya ilişkin açıklama geldi. Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7:00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik.
