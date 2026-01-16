AFAD duyurdu: 16 Ocak 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu

Sarsıntının Göksun ilçesi merkezli olduğu öğrenilirken, deprem çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

(Kaynak: AFAD ʺXʺ hesabı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Göksun olan sarsıntının yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.