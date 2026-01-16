Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık vizyonu dünyaya ilham verdi!

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlayan Sıfır Atık Projesi, hem toplumsal hem de diplomatik karşılığı olan küresel bir modele dönüştü. Bu proje, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de önemli yankı uyandırdı. BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022 tarihinde aldığı kararla 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan ederek Türkiye'nin öncülük ettiği vizyonu dünya ölçeğinde tescilledi.



Bu proje sayesinde Türkiye'de 74,5 milyon ton atık ekonomiye yeniden kazandırılırken, bunun ekonomik karşılığı 256 milyar TL olarak hesaplandı. Türkiye'nin sıfır atık çalışmaları, dünyada da aynı yönde ilerliyor. Benzer motivasyonla hareket eden ülkeler, atık yönetimini bir yaşam biçimi ve aynı zamanda ekonomik bir fırsat haline getirdi.

Haber: Muhammed Uzun