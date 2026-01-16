Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile 3 4 kez otelde buluştuğunu anlattı

Uyulturucusoruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca tarafından Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulanan Çayırgan, İmamoğlu ile irtibatı olduğunu inkar etmedi. İmamoğlu ile 2021'de Taksim'de yürürken karşılaştığını belirten Çayırgan, "Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanında bulunan biri birisi telefon numarası verdi, 'buradan arayın' dedi" diyerek söze başladı.

ANKARA'DA YÜZ YÜZE

2022–2023 yıllarında İmamoğlu'nu aradığını ve Florya'da ziyaret ettiğini belirten Çayırgan, daha sonra Bahçelievler'deki evinin yıkıldığını, Özgür Çelik'in kendisini ve ailesini İBB tesislerine yerleştirdiğini anlattı. Çayırgan, İmamoğlu'nu şahsi telefonundan arayıp ziyaret ettiğini belirterek "İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra 'neden olmasın' dedim" şeklinde konuştu. Çayırgan, "2023'te İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde, 3 ya da 4 kere kendisini Marriott Hotel'de ziyaret ettim" dedi. MASAK raporu sorulan Çayırgan, "Hasaptaki o 50 bin Euro'yu tam olarak nereden aldığımı hatırlamyorum. Ailemle beraber olan birikimimizdir" dedi.

KELEPİR DAİRE

İmamoğlu'nun verdiği ruhsat karşılığı eşine villa aldığı inşaat şirketinden voleybolcu Çayırgan'ın da 4'te bir fiyatına daire sahibi olduğu ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan'ın, Dilek İmamoğlu'na villa verilen Kameroğlu İnşaat'tan 4'te biri fiyatına daire aldığı ortaya çıktı. Çayırgan'ın 2022-2025 yılları arasında İmamoğlu ile 300 defa, Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez internet tabanlı uygulamalar yoluyla iletişim kaydı olduğu belirlendi.Son görüşmelerin de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten sadece günler önce olduğu gözlendi. Çayırgan'ın, 15 Haziran 2023'te Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesi için 20 bin lira, 16 Haziran'da ise 32 bin dolar ve 62 bin 570 lira ev almak için para ödediği belirlendi. Çayırgan ifadesinde evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını belirtti. Ancak, hesap incelemesinde gönderdiği rakam bunun dörtte biri çıktı. Çayırgan'ın 21 Kasım 2021, 12 Aralık 2021 ve 28 Mart 2023 tarihlerinde otel konaklama bilgileri de incelendi. Bu tarihlerde, İmamoğlu ile çıkış zamanlarının aynı olduğu saptandı.

JETTE FUHUŞ VİLLADA STRİPTİZ

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki villada, striptizli ve oryantalli geceler düzenlediği ortaya çıktı. Oryantal Neda Şahin, o geceleri anlattı.

İBB'de iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "Alem Takımı"nda yer alan Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun jetteki partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan oryantal Neda Şahin, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahin'in ifadesinde şok detaylar dikkati çekti.

Özel partilere çağırıldığını dile getiren Şahin, "Beykoz'daki villaya gittim. İçeride Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş ile birlikte 10 kız vardı. Bunların bazıları oryantaldi. Bir kısmı da striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım. Murat partiye katılan kızların parasını peşin veriyordu" dedi.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.



15 İSMİN TESTİ POZİTİFÇIKTI

Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, model Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 15 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Haber: Atakan Irmak