Cevdet Yılmaz ve Tom Barrack Orta Doğu'daki sorunları konuşmak için bir araya geldi

Ankaraile Washington hattında diplomasi trafiği sürerken gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. ABD'nin, Suriye'de YPG ile ilgili konuları çözmesi için Barrack'ı görevlendirmesinin ardından yapılan görüşmede, Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler ele alındı. Yılmaz, Ortadoğu'yu saran ateş çemberini hatırlatarak İran ve Suriye'deki son durumun görüşüldüğünü belirtti. Gazze meselesine de özel bir parantez açtı. Görüşmede, Gazze barış planının "ikinci aşaması" çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi ve görüşmedeki yapıcı katkıları nedeniyle Tom Barrack'a teşekkürlerini iletti.

