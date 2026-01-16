Bakan Fidan Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan, Türkiye ile Umman arasında son dönemde yürütülen diplomatik temasları ele almak üzere Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgede yaşanan ihtilaf ve gerilimlerin azaltılmasına yönelik olarak iki ülke tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.