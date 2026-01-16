Avcılar'daki uyuşturucu baskınında ortaya çıktı: Sokağı izlemek için kamera sistemi kurmuşlar

10 GÖZALTI Şüphelilerin saklandığı daireye düzenlenen operasyonda, E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla evin çeşitli noktalarında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi.