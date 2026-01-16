18 milyon öğrenci karne aldı! İkinci yarıyıl 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak

Van'da öğrenciler karnelerini aldı. (AA)

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR: KARNELERDEN ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI KALDIRILMADI



İlkokullarda uzun süredir sınav ve notlama uygulanası yok. Pedagojik gerekçelerle öğrenciler karne yerine not içermeyen gelişim raporu ile değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" veriliyor. Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanıyor.

CHP'LİLERİN İDDİASI YALAN ÇIKTI



CHP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan "karnelerden Atatürk ve Türk bayrağı kaldırıldı"iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ortaokul ve liselerde ise hiçbir değişiklik bulunmuyor. Öğrenciler karnelerini almaya devam edecek.