18 milyon öğrenci karne aldı! İkinci yarıyıl 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek. CHP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan "karnelerden Atatürk ve Türk bayrağı kaldırıldı" iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.
ÖĞRENCİLER KARNE ALDI
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.
1 VE 2. SINIFLARA GELİŞİM RAPORU VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.
Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.
Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.
Hafta boyunca yapılan"Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati"başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.
"Türkiye Selamlaşıyor"sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.
Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR: KARNELERDEN ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI KALDIRILMADI
İlkokullarda uzun süredir sınav ve notlama uygulanası yok. Pedagojik gerekçelerle öğrenciler karne yerine not içermeyen gelişim raporu ile değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" veriliyor. Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanıyor.
CHP'LİLERİN İDDİASI YALAN ÇIKTI
CHP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan "karnelerden Atatürk ve Türk bayrağı kaldırıldı"iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ortaokul ve liselerde ise hiçbir değişiklik bulunmuyor. Öğrenciler karnelerini almaya devam edecek.
BAKAN TEKİN'DEN YARIYIL MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı. Tekin,"Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli imkandır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı, ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum" açıklamasında bulundu.
"EKRANLARA HAPSOLMAYIN"
Öğrencilerin teknoloji kullanımına ilişkin uyarıda bulunarak, "Dijital araçlar hayatımızın doğal parçasıdır ancak tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin vermemek gerekir. Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yolu. Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum"dedi.