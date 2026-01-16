Türkiye'den GKRY’ye sert tepki: “Yok hükmünde görüyoruz”

KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı temsilen Lefkoşa'da bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ile KKTC arasındaki özel ilişkilerin ve verilen önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, "KKTC'ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin huzur ve refahı için yorulmadan çalışıyoruz. Bizim için KKTC'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, AA

"GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ziyaret programı kapsamında devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra iş dünyası ve girişimcilerle de bir araya geleceklerini belirten Yılmaz, Türkiye-KKTC ilişkilerinde iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin temel zemini oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl uygulanan 21 milyar liralık İktisadi ve Mali İş Birliği Programı'nın tarihin en yüksek gerçekleşme oranına ulaştığını kaydeden Yılmaz, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve enerji alanlarında çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin sağlık alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurgulayan Yılmaz, enerji ve dijitalleşme projelerinin de sürdüğünü ifade ederek, "Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimciliği desteklemeyi hedefliyoruz"dedi.