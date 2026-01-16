Türkiye'den GKRY’ye sert tepki: “Yok hükmünde görüyoruz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GKRY’nin AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye’nin Ada’daki askeri varlığına yönelik ifadelerini “şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz” sözleriyle eleştirerek, Türkiye’nin sarsılmaz bir iradeyle KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen törenlerde Türkiye'nin Ada'daki askeri varlığına yönelik ifadeleri sert sözlerle eleştirerek, "Şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz"dedi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, konuşmasına Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesinin öncü isimlerinden merhum Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 42'nci yılında rahmetle anarak başladı.
KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Lefkoşa'da bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ile KKTC arasındaki özel ilişkilerin ve verilen önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Yılmaz,"KKTC'ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin huzur ve refahı için yorulmadan çalışıyoruz. Bizim için KKTC'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır" ifadelerini kullandı.
"GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Ziyaret programı kapsamında devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra iş dünyası ve girişimcilerle de bir araya geleceklerini belirten Yılmaz, Türkiye-KKTC ilişkilerinde iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin temel zemini oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl uygulanan 21 milyar liralık İktisadi ve Mali İş Birliği Programı'nın tarihin en yüksek gerçekleşme oranına ulaştığını kaydeden Yılmaz, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve enerji alanlarında çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirtti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin sağlık alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurgulayan Yılmaz, enerji ve dijitalleşme projelerinin de sürdüğünü ifade ederek, "Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimciliği desteklemeyi hedefliyoruz"dedi.
"İNSANLIK DIŞI İZOLASYONA SON VERİLMELİDİR"
Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin yan yana var olması olduğunu yineleyen Yılmaz, adil ve kalıcı bir çözüm için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun asgari yansımasının doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların önünün açılması olduğunu belirten Yılmaz,"Neredeyse yarım asra ulaşan insanlık dışı izolasyona son verilmelidir" diye konuştu.
Rum kesiminin AB Dönem Başkanlığı'nı istismar ederek sergilediği tutumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tarihi karartarak, hakikatlerin üstünü örterek hiçbir yere gidilemez" dedi.
"KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan'ın son dört yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya davet ettiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin garantör ülke olarak her alanda iş birliğinden yana olduğunu vurguladı. Enerji konusunda Türkiye üzerinden geçecek entegrasyonun en kısa ve en düşük maliyetli seçenek olduğuna işaret eden Yılmaz, "Sarsılmaz bir iradeyle KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin yanında olacağız" dedi.
"ASKERİMİZ HUZURUN GÜVENCESİDİR"
Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin Ada'daki askeri varlığına ilişkin açıklamalarına da sert tepki göstererek, "Buradaki askerimiz 50 yıldır Ada'daki huzurun, sükunetin güvencesi olmuştur. Sadece Türkler için değil Rumlar için de barışın teminatıdır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Hiç kimse KKTC ile ilgili farklı hayaller içine girmemelidir"diyerek Türkiye'nin kararlılığını yineledi.
ÜSTEL: "LAF DEĞİL İŞ ÜRETEN BİR ANLAYIŞTAYIZ"
KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise hükümet olarak Kıbrıslı Türklerin gerçek ihtiyaçlarına odaklanan, sonuç alan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. Türkiye ile yürütülen projelerin KKTC'nin ekonomik dayanıklılığını artırdığını vurgulayan Üstel, "Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz" dedi.
Siyasi istikrar sayesinde iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında yüksek gerçekleşme oranlarına ulaşıldığını kaydeden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin her aşamada hissedildiğini sözlerine ekledi.