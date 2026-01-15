THY'nin Barselona-İstanbul seferinde bomba alarmı!

Türk Hava Yolları'nın İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçuşunda bomba alarmı verildi.

BİR YOLCU AĞ ADINI BOMBA TEHDİDİ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Yahya Üstün'ün paylaşımı (Sosyal medya)





Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."