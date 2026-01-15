THY’den Erbil iddialarına yalanlama: Seferler devam ediyor

THY'den yapılan yazılı açıklamada, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bağdat seferlerinin operasyonel zorunluluklar kapsamında gündüz saatlerine kaydırıldığı belirtildi. Açıklamada, Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerinin ise tarifeye uygun şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış seferler icra edilmeye devam etmekte; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" denildi.