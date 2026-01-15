RTÜK'ten 2 TV ve 2 dijital platforma ceza! Listede kumarı başarı gibi gösteren Konuşanlar da var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleyici şikayetlerini ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul,"Veliaht", "Halef: Köklerin Çağrısı", "Konuşanlar" ileEfsane Futbol" yapımları ve"Spotify" uygulamasına idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı. VELİAHT DİZİSİNE ŞİDDET CEZASI



Üst Kurul, SHOW TV'de yayımlanan"Veliaht" adlı dizide yer alan şiddet sahnelerinin, şiddetin olağanlaştırıldığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini tespit etti.

Veliaht dizisi (İnternet sitesi) Bu nedenlerle SHOW TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesi uyarınca, "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz"ve"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden idari para cezası verildi. Üst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayımlanan"Halef: Köklerin Çağrısı"adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi.