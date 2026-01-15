Ekrem İmamoğlu’nun A Takımı için uyuşturucu ve fuhuş zinciri açığa çıktı!

Rabia Karaca... Türkiye onu katıldığı bir yarışma ile tanıdı. Ancak adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına karıştı. Tutuklandı. Karaca, ifadesinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş zincirini tek tek anlattı. İBB'deki hafriyat sahalarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolar vurgun yapan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun sağ kolu olan Fatih Keleş'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Karaca'nın ifadesi:

BELEDİYE ARAÇLARI

Murat Gülibrahimoğlu ile 2022'de Ceren A. isimli psikoloğun vasıtasıyla tanıştım. 2022-2023 yılları arasında Gülibrahimoğlu ile sevgiliydim. Bununla ilgili telefonumda görüntüler mevcuttur. Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralarla beni ve arkadaşlarımı kandırdı.

Fatih Keleş bizi kullandı. Gülibrahimoğlu, Keleş'e sürekli kadın gönderirdi. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlardı. Keleş, çok gaddar ve içinde çok fazla sır barındırır.

Keleş beni 2022'nin Ramazan ayında annemin evinden kaçırarak Beykoz'daki Günyüzü Konakları'na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek, kahve ve meyve servisi yaptırdı. Evde sürekli döküm sahası konuşuluyordu. O anlarda Murat Gülibrahimoğlu da vardı. Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Fatih ise esrarı Murat'tan alıp içti. Dansöz oynatılan, uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi yaptığım o evdir. Murat ile ilişkime, lüks yaşantıma Keleş de şahittir.

Fatih Keleş'in kız arkadaşı Ayşe Sağlam da uyuşturucu kullanırdı. Uyuşturucuyu Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'ndan alırdı. Telefonda yaşadığımız uyuşturucu partilerinin videoları vardır. Gülibrahimoğlu ile çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklar ile çoğu kez gezerdik. Çakarlı araçlar ile şehir şehir dolaşırdık. Çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum.

Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz doğrudur. Emel Müftüoğlu da buna şahittir. Gülibrahimoğlu'nun 5 dakikada 200 bin dolar kaybettiğini hatırlıyorum. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı.

Gülibrahimoğlu ile bindiğim uçakta Ekrem İmamoğlu da misafirlerini ağırlardı. Bu jet İmamoğlu'nun özel uçağıydı. Uçakta cinsel ilişki amaçlı kullanılan oda vardı. Ne yazık ki Murat, arkadaşlarımdan Merve E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşadı ve bu olaya şahit de oldum. Uçakta sürekli Cebeci döküm sahasıyla ilgili konuşmaların geçtiğini günlük 50 milyon lira kazanıldığı konuşuluyordu. Gülibrahimoğlu bu paraları Fatih Keleş ile harcıyordu. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de yapılırdı.

Murat ile Emel çok yakındı. Murat'ın Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynatıyordu.



VOLEYBOLCU D.Ç. İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ



Voleybolcu D. Ç.'nin İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna dikkat çeken Karaca, şunları söyledi: Beykoz'daki lüks villada 2 ve 3 Temmuz 2022'de Murat Gülibrahimoğlu'nun doğum günü partisi yapıldı. Tam 48 saat sürdü. Bu partiye katılan kadınlar ve oryantaller villada bulunanları eğlendirdi. Gülibrahimoğlu kokain kullanmadı ama Fatih Keleş ikram etti. Murat, esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. Fatih Keleş ile Murat Gülibrahimoğlu zenginlikleriyle beni ve arkadaşlarımı kullanıp kandırdılar.



ÜMİT KARAN GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı. Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan polis ekipleri eşliğinde emniyete götürüldü. Karan, bugün adliyeye sevk edilecek.



15 TEST POZİTİF ÇIKTI

Kan ve saç örnekleri alınan kişilerin sonuçları belli oldu. Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in ve aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Haber: Atakan Irmak