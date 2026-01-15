Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı: "Gecemiz mübarek olsun"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyle-i Miraç dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."