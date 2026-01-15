PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı: "Gecemiz mübarek olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyle-i Miraç dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve huzura vesile olmasını temenni etti.

Başkan Erdoğan kandil mesajı (X ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

