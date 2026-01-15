Başkan Erdoğan Külliye’de zirveyi topladı! Yasama-yürütme ve yargı aynı masada buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Külliye'deki programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı. Zirveye Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı. Görüşmede Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin başlıkların yanı sıra kurumlar arası uyum, yargı reformu süreci ve yasama faaliyetlerine dair değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.

