Başakşehir'de zincirleme kaza! 3 İETT otobüsü birbirine girdi: Yaralılar var
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
3 İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI
Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.
YARALANANLAR VAR
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.