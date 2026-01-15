PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir'de zincirleme kaza! 3 İETT otobüsü birbirine girdi: Yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.

Olay yeri (DHA)

Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

