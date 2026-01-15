Adana'da rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu! Vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

Rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu. (DHA) CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ



Sitenin yöneticisi Çağatay Çavuş, her yağışta sitenin önünde biriken sular nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Durumu CHP'li belediyeye bildirdiklerini belirten Çavuş, "Çocuklarımız mağdur, hasta ve engelli vatandaşlarımız var. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bağlı tüm belediyelere durumu bildiriyoruz ancak 'ilgileneceğiz' denilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmıyor. Geçiş yollarına kendi imkanlarımızla taş koyuyoruz. Buna rağmen geçemeyen vatandaşlar, siteden çıkan araçlardan rica ediyor.

Rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu. (DHA) Personelimiz de palet ve taş koyarak insanların geçebilmesi için çaba gösteriyor. Ancak çocuklar okula giderken yağışlı havalarda sürekli çamur içinde kalıyor, enfeksiyon kapıyor. Geçen seneden bugüne kadar 7 çocuğumuz bu ortamdan kaptıkları virüs nedeniyle rahatsızlandı, ateşleri 40 derecelere kadar çıktı. Çocukların, hastaların ve engelli vatandaşların evden çıkmasının neredeyse imkanı yok. Bölgede 2 engelli vatandaşımız bulunuyor, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kamyonetlerin arkasına koyarak götürmek zorunda kalıyoruz. 4 yıldır talepte bulunmamıza rağmen yetkililerden herhangi bir karşılık alamadık. İnsanlar buradan otomobilini, birikimini satarak ev alıyor ancak işe gidip gelemiyor. Vatandaşlarımız varlık içinde yokluk çekiyor" diye konuştu.

Rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu. (DHA) 'YAĞMUR SULARI ALTINDA KALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE' Gece su birikintisinde arızalanan otomobilin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çavuş, "Buradan geçmeye çalışan bir araç, yağmur suları ve birikintiler nedeniyle arıza yaptı, elektrik aksamı yandı. İnsanlar tüm birikimleriyle ev ve araba alıyor ancak yaşadıkları sorunlar ortada. Belediye yetkililerinin burada bir an önce kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Burada yaşayan bir bakkal da kış aylarında kimse gelemediği için dükkanını kapatmak zorunda kaldı" dedi.

Rögarı olmayan sokak yağmur suyuyla doldu. (DHA) 'YAĞIŞLARIN GELDİĞİNE SEVİNEMİYORUZ' Sitede yaşayan Gülşah Tekin, yağışlı havalarda çocuklarını okula götürmekte zorlandığını ifade ederek, "Her sene yağmur yağdığında bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Benim 3 çocuğum var ve hepsinin ders saatleri farklı. Gün içerisinde 6 kez çocukları buradan geçirmek zorunda kalıyorum. Yağmurdan sonra günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkamıyoruz ancak arabayla çıkabilirsek çıkabiliyoruz.