Tutuklu CHP'li İmamoğlu'nun jetinde Kıbrıs'a kumar turu düzenlediler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülibrahimoğlu'nun "Jet" turlarına katıldığı belirlenen ve uçakta alem yaptıkları iddia edilen Selen Görgüzel, Rabia Karaca, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper'i sorguladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, özel jetle Kıbrıs'a tatile gittiklerini kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini anlattı. Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun KKTC'de yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını açıkladı. Görgüzel, "Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar sık sık özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler" ifadesini kullandı.

Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini belirterek, "Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım" dedi. Tutuklanan Rabia Karaca da uçakta İmamoğlu'nun A Takımı'nın bulunduğunu ve yine bir işadamının villasında partilere katıldığını anlattı.

Görgüzel'in ifadesi üzerine şarkıcı Emel Müftüoğlu ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Görgüzel, Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için firari Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını

Haber: Atakan Irmak