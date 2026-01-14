Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar dünyaca ünlü dergilere manşet oldu

Pfor. Dr. Aziz Sancar (80) Mardin'in Savur İlçesi'nde doğdu. İstanbul'da tıp okudu. 1997'de ABD'ye gitti. Kuzey Karolina Üniversitesi'nde görev yapmaya başladı. 2015'te DNA onarımına ilişkin çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye'nin gururu olan Sancar şimdi de beyin kanserini tedavi eden bir molekül buldu.

2 YIL SONRA TAMAM

Çalışma 3 farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denendi. Büyük başarı elde edildi. Sancar ve ekibi, dünyanın en saygın dergilerinde manşet oldu. Prof. Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisi için temozolomid (TMZ) ve EdU kombinasyonuna ilişkin çalışmasına gösterilen ilgiye teşekkür etti. Söz konusu çalışmada elde edilen bilimsel gelişmelerin, temel bilim açısından memnuniyet ve umut verici olduğunu belirtti. Sancar, bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi için kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bunun için de en az 2 yıl daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.



