İmamoğlu’nun ‘alem takımı’nın jeti ile 200 milyon dolar kaçırılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk vurgununda 200 milyon doları Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla özel jetle Londra'ya taşıyan firari Murat Gülibrahimoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Firari Gülibrahimoğlu'nun Cebeci Hafriyat Döküm Sahası'nı kendi malıymış gibi kullanarak devleti 80 milyar lira zarara uğrattığı, buradan elde ettiği yüz milyonlarca doları yurtdışına kaçırırken, jetinde alem yaptığı anlaşıldı. 2022-2025 arasında en az 10 kez özel jetin yurt dışına çıkış yaptığı, uçakta İmamoğlu'nun A takımından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın da olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun sağ kolu itirafçı Ertan Yıldız, ifadesinde "İstanbul'un hafriyat işlerinin yüzde 70'i Gülibrahimoğlu'nun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paralar Londra'ya aktarıldı. Bu paranın yarısı İmamoğlu'na ait" ifadelerini kullandı. Savcılık bu yolculukları araştırdı. Önemli ipuçlarına ulaştı.

Haber: Atakan Irmak