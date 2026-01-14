Başkan Erdoğan'dan talimat geldi! Yasa dışı bahis ve kumara geçit sert müdahale

AK Parti MYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin sunum yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönem başlatıldı. Bu konuda 7 ana başlık altında 37 hedef belirlendi. Hazırlanan 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosistemi bütüncül şekilde kuşatılacak. Buna göre sosyal medyada reklamı yapılan hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak. Bahis ve kumardaki kod kelimeler, emojiler, link kısaltıcılar "bio" yönlendirmeleri yapay zeka destekli sistemlerle otomatik taranacak, görünürlükleri düşürülecek. HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz hale getirilecek. DM yönlendirmeleri analiz edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak. Kripto çıkış noktaları da takip edilecek. Dijital cüzdan–IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Yaşadışı bahis ve kumara yönelik cezalar artırılacak. Mücadele 7/24, yapay zekâ destekli sürdürülecek.



BİLGE KRAL ANILDI

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen "Aliya 100 Yaşında" etkinlikleri kapsamında, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, doğumunun 100. yılında İstanbul'da özel bir konserle anıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İzzetbegoviç'in 20. yüzyılın en zor, en kırılgan ve en çetin dönemlerinden birinde ahlaki tutarlılığıyla öne çıkmış müstesna bir fikir ve vicdan insanı olarak hatırlanması gerektiğini belirtti.

Bilge Kral olarak adlandırılan İzzetbegoviç, vefatından önce Bosna'yı Başkan Erdoğan'a emanet etmişti.

Haber: Resul Ekrem Şahan