Ankara'nın su çilesi bitmiyor! 7/24 kuyruktalar

Cumhuriyet Halk Partisi, şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvet sarmalında kaldı. Belediyeleri vatandaşa hizmeti bıraktı. Ankara'da aylardır devam eden su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi. Akyurt, Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle olmak üzere 11 ilçede su kesintisi yaşandı. İzmir de aylardır susuzdu. İstanbul'daki alt yapı sorunları da vatandaşı çıldırttı. Uzun süren su kesintileri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılar çektiğini dile getiren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulundu.

HİJYEN SORUNU...

Vatandaşlar, temizlik başta olmak üzere günlük işlerin aksadığını belirtti. Hijyen sorununun baş gösterdiğini, söyledi. Okula giden çocuklarına duş aldıramadıklarını dile getirdi. Başvurularda, halka su hizmeti vermekle yükümlü olan belediyelerden dert yanan vatandaşlar, "Devletin devreye girmesini" istedi.

İŞLEME ALINDI...

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca kuruma yapılan başvuruları işleme aldı. Görevlendirilecek KDK uzmanları, öncelikle su hizmeti veren belediyelerle temasa geçecek. Vatandaşların şikayetini ortadan kaldıracak çalışmalar hakkında bilgi isteyecek. Belediyelere, sorunun çözülmesi için yasal sorumlulukları hatırlatılacak. Yapılması halinde ise mevzuatta yer alan yaptırımlar devreye sokulacak.

Ankaralı vatandaşlar 7/24 çeşme kuyruğunda bekliyor. Kuaförler "Susuzluk yüzünden müşterimiz gelmiyor" diyor.

Haber: Önder Yılmaz