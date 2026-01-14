12 ilçe 8 saat elektriksiz! BEDAŞ duyurdu: İşte 14 Ocak kesinti listesi
BEDAŞ'tan İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi. Yarın Silivri, Beşiktaş, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Bağcılar, Şişli, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Bakırköy, Esenyurt ve Esenler'de 8 saate varan kesintiler yaşanacak. İşte mahalle mahalle detaylar.
BEDAŞ planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında İstanbul için elektrik kesintisi uyarısı yaptı. Yarın Silivri'den Beşiktaş'a, Bağcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar birçok ilçede 8 saate varan kesintiler uygulanacak.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bağcılar - Fatih Mah., 1815., 1817., 1820., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bağcılar - Fatih Mah., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., Pazar Sk. / Kemalpaşa Mah., 1927. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bağcılar - Fatih Mah., 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., Maslak, Pazar Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Çatalca - Karacaköy Merkez Mah., Coşar Çıkmazı, Cihangül, Citelekk Çıkmazı, Karacaköy, Rumeliler Çıkmazı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Esenler - Oruçreis Mah. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Esenler - Oruçreis Mah. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beşiktaş - Gayrettepe Mah., Fahri Gizden Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beşiktaş - Vişnezade Mah., Armağan, Hüsrev Gerede, Hüsrev Gerede Aralığı, Kakmalıkapı, Kassambaşı, Levhacı, Maçka Meydanı, Maçka Talımyerı, Setbaşı, Solgunsöğüt, Solgunsöğüt Çıkmazı, Sporcu Adil, Silahhane, Çatalmektep, Çatlakçeşme, Şehit Mehmet, Şehit Mehmet Çıkmazı, Şenlikdede Cami, Şenlikdede Dere Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beşiktaş - Muradiye Mah., Hüsrev Gerede, Kalıpçı, Muradiye Bayırı, Nüzhetiye, Şair Nazım Sk. / Türkali Mah., Haremağası, Mısırlıbahçe, Nüzhetiye, Şair Nedim Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Esenyurt - Akçaburgaz Mah. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Gümüşyaka Mah., Abdiğa, Adsıznefer, Afşin, Akalın, Akyemiş, Akçakoca, Ardahan, Atabey, Ataç, Ayrılık, Aysever, Bağdat, Bağış, Başyayla, Beyazlale, Bolubeyi, Büklüm Çıkmazı, Bülent, Bilim, Demırbılek, Denizli, Duyar, Dörtkuyu, Divanı Hümayun, Edip, Ediz, Ekber, Emir, Erdinç, Erkal, Erkut, Ertuğrulgazi, Evvel, Fatih, Ferit Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Balaban Mah., Balaban Çeşme Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Gümüşyaka Mah., Fikih, Fuzuli, Gece, Gökberk, Gülhane Çıkmazı, Gümüşyaka Sahilyolu, Günal, Güntekin, Gürani, Gürcükızı, Gürhan, Gürsoylu, Güvenler, Giray, Hakdemir, Halit Ziya Uşaklıgil, Haydar Aliyev, Hezarfen Ahmet Çelebi, Hocapaşa, Kalaycı, Kalender, Karaduman, Katman Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Balaban Mah., Altıntaş, Atasözü, Baraj, Basiret, Bilge, Eslem, Kısıkli, Koçak, Nasip, Sakine, Sakinler, Yorulmaz, Ömer Seyfettin Sk. / Mimar Sinan Mah., Basın Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beylikdüzü - Yakuplu Mah., 10., 12., 14., 16., 18., 21., 36., 46., 50., 8., Barbaros, Fatih Sultan Mehmet, Hürriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Özal Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beyoğlu - İstiklal Mah., Bakkaliye, Baruthane, Canan, Dikbayır, Görele Çıkmazı, Hafif, Mahmutaga, Muhsin Çıkmazı, Çeşmeli Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Beyoğlu - İstiklal Mah., Büyük Yokuşu, Fesci Yokuşu, İplikçi Fırını Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Gümüşyaka Mah., Sarayci, Sarihan, Sarplık, Seba, Serra, Sezgi, Sude Çıkmazı, Susurluk, Sümeyra, Süzen, Tebriz, Tekcan, Tevfik Fikret, Torun, Tunay, Turgay, Tutum, Tüfekçi, Türkay, Türközü, Ulema, Umre, Uzunlar, Uzunoluk, Uzunselvi, Uzunöz, Uçmaz, Varlı, Yakındoğu, Yalıköy, Yanikses, Yayladere, Yenibahar Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Gümüşyaka Mah., Kayalık, Kazancı, Kılıçlı, Kobal, Köybaşı, Kırışhane, Lütfü Vardar, Mehpare, Memduhoğlu, Model, Müzeyyen, Numan, Nimetullah, Oktar, Ortaklar, Ortaoba, Paşadayı Çıkmazı, Paşakapısı, Pekgöz, Pir Sultan Abdal, Piri Mehmet, Piri Reis, Rahmi, Rumuz, Sarayburnu, Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Çayirdere Mah., Baharat, Başöğretmen, Candan, Cennet, Cevahir Çıkmazı, Dekor, Delta, Detay, Gülsuyu, Kaşgarli, Kurul, Mohaç, Moral, Müezzin, Milli Şair, Misafirperver, Pembele, Sadabat, Sevenler, Çayırdere Sayalar Yolu, Çöl Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Büyükçekmece - Murat Çeşme Mah., Kubilay, Nursu, Nurtanesi, Nurtepe, Pirsultan, Rukiye, Rümeysa, Veli, Yunus Emre 2, Özbil, Öztaş Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Büyükçekmece - Celaliye Mah., Abide, Altınkaya, Alize, Bankalar, Güvercinlik, Hür 1, Lavanta 2, Muratbey, Pınar 1, Sena, Taşkyuyu, Türksoy, Vişne, Yavru Vatan, Yavuztürk, Özişik, Ülkümen, Ümits, İstiklal 1 Sk. / Güzelce Mah., Ümits 1 Sk. / Kamiloba Mah., Namık Kemal 2 Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Maltepe Mah., Fatih Şehitleri, Gümüşsuyu Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Maltepe Mah., Hastane Yolu Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Maltepe Mah., Davutpaşa Çifte Havuzlar, Site 1, Site Yolu Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Beştelsiz Mah., 75/2. Sk. / Gökalp Mah., 58. Bulvar Sk. / Sümer Mah., 24., 24/3., 24/4., 74., Prof. Dr. Turan Güneş Sk. / Veliefendi Mah., 269., 270., 74., 74. Ara, 74/1., 74/1. Ara, 74/2., 74/2. Ara, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B Çıkmaz, 74/D, 75., 75. Bağ, 75/A Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Gökalp Mah., 53., 54/4., 54/5., Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. / Veliefendi Mah., 74., 74. Ara, 74/3. Ara, 75/1., 75/1. Ara, 75/3., 75/3. Ara, 75/3A, 75/6., 75/C, Ahmet Yesevi, Semiha Şakir, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Sk. / Yeşiltepe Mah., 53., 53/4., 74. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Beştelsiz Mah., 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Dr. Sadık Ahmet, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. / Nuripaşa Mah., 12. Sk. / Telsiz Mah., Dr. Sadık Ahmet, Dursun Kılıç Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Yeşiltepe Mah., 24., 24. Aralık, 56., 57. Aralık, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., Şehit Er Murat Güven Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Beştelsiz Mah., Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. / Gökalp Mah., 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. / Telsiz Mah., 69/2., Belediye, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Gökalp Mah., 239., 250., 255., 256., 258., 259., 39/4., 39/8., 42/3., 42/4., 44/1., 44/2., 44/4., 44/5., 44/6., 44/7., 46., 46/4., 48., 48/4., 49/1., 49/2., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. Bulvar, 58/3., 58/4., 58/5., Hasan Sevim, Mektep Önü Sk. / Yenidoğan Mah., 239., 42/5., 42/6., 46., 48., 58. Bulvar, 58/2., 58/3., Şehit Komiser Günaydın Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Zeytinburnu - Gökalp Mah., 247., 253., 255., 31/7., 36., 37., 39., 39/10., 39/3., 39/7., 39/9., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 46., 49., 49/2., Hasan Sevim, Şehit Komiser Günaydın Sk. / Merkezefendi Mah., G/55. Sk. / Yenidoğan Mah., 240., 241., 242., 41/1A, 41/5., 42/1., 42/3., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., Şehit Komiser Günaydın Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Yeşilyurt Mah., Sahil Yolu Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Basınköy Mah., Tepe Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 16:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Selimpaşa Mah., 2081., 3051., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. Çıkmaz, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 16:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Selimpaşa Mah., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307., 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Alibey Mah., Abdulgani Mescit, Akçeşme, Ali Çınaklı, Cumhuriyet, Emin, Fatih Camii, Kızkapan Sk. / Fatih Mah., Böcekhan, Dibek, Emin, Erbaş, Fatih Camii, Fatih Çeşme, Gökçedeniz, Halaç, Hamam, Hikmet Çolak, Kalebedeni, Kırkale Kapısı, Külhan, Mektep, Nurdan, Piripaşa, Ramazan Sezginer, Sarnıç, Soğukkuyu, Zükür Mektep Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 16:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Selimpaşa Mah., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3351., 3352., 3354., 3360., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3386., 3388., 3390., 3391., 3392., 3393., 3394. Çıkmaz, 3395. Çıkmaz, 3398., 3399. Çıkmaz, 3401., 3402. Çıkmaz, 3403., 3404. Çıkmaz, 3405., 3406. Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 16:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Selimpaşa Mah., Çıkmaz, 3407., 3408. Çıkmaz, 3409., 3410., 3411., 3412., 3413., 3414., 3415. Çıkmaz, 3416., 3417., 3418., 3999., Altınkök, Zahire Çıkmazı, Zebur, Çınardibi, Çınarüstü Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 18:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Şişli - Ergeneķon Mah., Cumhuriyet, Fransız Hastanesi, Halaskargazi, Papa Roncalli, Prof. Dr. Celal Öker, Selbaşı, Yunusbey, Çimen Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 10:00 - 17:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Şişli - Paşa Mah., Mahumutağa, Mahumutağa Çıkmazı, Piyalepaşa Bulvarı Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 09:00 - 16:00
- Çalışma Tipi: Bakım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Silivri - Cumhuriyet Mah., Zahire Çıkmazı Sk. / Kavaklı Mah., 3360., 3398., Ahsen, Alev, Emirhan, Ezel Çıkmazı, Gündem, Hüner, Lületaşı, Nisan, Oya, Silivri Sk. Ve Civarı.
Çalışma Detayı:
- Saat Aralığı: 08:00 - 15:00
- Çalışma Tipi: Yatırım Programı Çalışması
- Etkilenen Yerler: Bakırköy - Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ve Civarı.