Uzlaşmayı reddeden PKK Suriye ordusundan ağır darbe aldı

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'te Suriye yönetimi terör örgütüne yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Operasyon başlamadan birkaç gün önce 4 Ocak'ta Şam'da kritik bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Suriye yönetimi PKK/KCK/SDG tarafına "10 Mart Mutabakatı"na uyun, entegrasyon sürecini başlatın" mesajını net şekilde verdi. Aksi halde operasyonlar düzenleneceği yönünde uyarı yapıldı.



Terör örgütü SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ve bazı isimler uzlaşıya açık bir tavır sergiledi. Buna karşın geçmişte sivillere yönelik katliamlarıyla tanınan Bahoz Erdal kod adlı "Fehman Hüseyin"e yakın taraf Türkiye ve Şam yönetiminin uyarılarına kulak tıkadı. Kandil yönetimi bölgede sıkışan unsurlarına "kalın ve savaşın" talimatı verdi. KİRLİ OYUN İŞE YARAMADI

Bunun arka planında, Kandil, ABD başta olmak üzere batılı devletlere "Suriye ordusu, DEAŞ'la birlikte hareket ediyor" algısını empoze ederek eskiden olduğu gibi destek göreceğini umut etmeleri yatıyor. El Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristleri koz olarak kullanan, buna karşın para karşılığı ya da çıkarlarına göre bu teröristleri serbest bıraktıkları dünyanın bilgisi dahilinde olduğu için Kandil'in bu manipülasyonu işe yaramadı. PKK'nın uzlaşı yerine çatışmayı önceleyen tavrı neticesinde, tüm kayıpların sorumluluğunun Kandil'e ait olduğu gözler önüne serildi.