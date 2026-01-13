Skandalların merkezi Bebek Otel’de kaçak yapı yıkıldı! Şafak operasyonuyla mühür vuruldu

Uyuşturucu ve fuhuşun merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel gündemden düşmüyor. Art arda yapılan baskınlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ardından, otelin ön cephesinde denize karşı konumlanan ve yaklaşık 2 metrelik demir konstrüksiyonla uzatıldığı belirtilen kafeterya bölümünün kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, otelin yeniden mühürlenmesi ve kaçak yapıların yıkılması yönünde ilgili kurumlara 9 Ocak'ta yazı yazıldı. Yıkım ekipleri, dün şafak vakti otele gelerek kaçak bölümün yıkımını gerçekleştirdi. Çatıdaki tente ve bar ile sahil kısmında bulunan alt kattaki kış bahçesi yıkıldıktan sonra otel mühürlendi. Otel hakkında 28 Aralık'ta, 1 ay süreyle mühürlenerek kapatılma kararı verilmişti. Ancak işletmenin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı öne sürülmüştü.

