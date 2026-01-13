Meclis’te vekillere sıkı ayar! Disiplin suçu işleyen vekilin maaşına kesinti geliyor

TBMM'de içtüzük değişikliği için çalışmalar devam ediyor. Yasama ve denetim kapasitesi, bütçe sürecinde Meclis'in ağırlığı artırılacak. 2018'de Meclis İçtüzüğü'ne eklenen ancak daha sonrasında çıkarılan milletvekillerinin işlediği disiplin suçlarında maaşından kesinti yapılmasını sağlayan düzenleme, hukuki altyapısı oluşturularak yeniden İçtüzüğe eklenecek. Uyarı alan milletvekillinin maaşı bir ay süreyle dörtte bir oranında kesilecek. Kınama cezasında ise yarım maaş kesintisi yapılacak. Geçici çıkarma ya da Meclis'ten uzaklaştırma da ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisiç verilecek.

Haber: Burcu Şen