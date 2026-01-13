Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor! "Elimde 25 ünlü var hepsini paylaşacağım"

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede Akçay, "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkta paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Akçay'ın ifadelerine göre; yalıda 15 günde bir düzenlenen partilerde uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş trafiği yaşanıyordu. Akçay, "Parti sırasında üst kata çıkmak yasaktı, rulo yapılmış banknotlar ve özel aparatlar her yerdeydi" dedi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler