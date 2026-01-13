İmamoğlu'nun A takımı villada ve yatta partilerde alem yaptı!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul'dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya götürüldüğü tespit edildi. Jete bazı ünlü ve fenomen isimlerin de bindiği belirlendi. Aynı kapsamda sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in jetle 2 kez yurt dışına çıktığı belirlendi. İki isim uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca; Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis ve Hüseyin Köksal'ın da aralarında bulunduğu bir grupla, İBB soruşturmasında adı geçen bir iş insanına ait villadaki partilere katıldığını söyledi. Aynı ekiple birlikte yatta düzenlenen partilere de katıldığını belirten Karaca, bu yolculuklarda yer aldığını dile getirdi.

HANGİ ÜLKE VE ŞEHİRLERE GİDİLDİ?

Bu beyanın ardından Klein Phonex ve Bebek Otel dahil 9 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle jetle yurt dışına yolculuk yaptığı saptanan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper de bulunuyordu. Bu 4 ismin yanı sıra Klein'in aralarında işletmecisi Burak Fahri Yön ve mesul müdürü Ayşe Tarım da yer alıyordu. Tarım, Alper ve Sağlam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görgüzel, Tokgöz ve Yön ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Savcılığın, ünlü isimlere yurt dışında hangi ülke ve şehirlere gidildiği, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığı, özel jette iddialara konu unsurların bulunup bulunmadığı ve soruşturma kapsamında tutuklu sanıkların nerede konakladığına ilişkin sorular yönelttiği öğrenildi. Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiği, bu isimlerle Ekrem İmamoğlu'nun "A takımı" olarak anılan kişiler arasındaki bağlantılara yönelik yeni delillerin de dosyaya girdiği öğrenildi.

Haber: Mustafa Kaya-Ali Rıza Akbulut