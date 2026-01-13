Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının ele alındığı ifade edildi. Görüşmeler sonucunda söz konusu dönem için fitre bedelinin 240 TL olmasına karar verildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aldığı kararla, 2026–2027 dönemi fitre bedeli 240 TL oldu. (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkan sağlar. Bu sayede imkanı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.