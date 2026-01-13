Banka aracından 30 milyonluk soygun: 6 kişi gözaltına alındı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ATM'ye para koyan banka aracının 2 personelini tabancayla etkisiz hale getirip, yaklaşık 30 milyon lirayı gasbeden 6 kişi yakalandı. Olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi.

İzmir'de banka aracını soyan 6 şüpheli yakalandı (DHA) 30 MİLYON LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı. 6 GÖZALTI: SİLAH VE PARA BULUNDU

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.