Banka aracından 30 milyonluk soygun: 6 kişi gözaltına alındı!
İzmir’in Karabağlar ilçesinde ATM’ye para yükleyen banka aracına silahlı soygun düzenleyen şüpheliler, yaklaşık 30 milyon lirayı gasbederek kaçtı. Banka personelini tabancayla etkisiz hale getirip plastik kelepçeyle bağlayan 6 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve çalınan paranın büyük bölümü ele geçirildi.
Olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi.
30 MİLYON LİRAYI ALIP KAÇTILAR
Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı.
6 GÖZALTI: SİLAH VE PARA BULUNDU
Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 tüfek ele geçirildi. Çalınan paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.