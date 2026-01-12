Nüfus artış hıza dikkat çeken Başkan Erdoğan: Neslimiz çoğalsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Hane İslam Eserleri Sergisi açılışında sanatçılar ve davetlilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, katılımcıların sorularını dikkatle dinleyen Başkan Erdoğan; zaman zaman hat sanatı, geleneksel İslam estetiği ve genç kuşakların sanatla ilişkisine dair görüşlerini paylaştı. Program, sergi alanının gezilmesi ve sanatçılarla hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Erdoğan özellikle, nüfus artış hızında hala bir netice alınamadığını belirterek, "Gelişmeler iyi değil, en az üç çocuk güçlü bir ailenin olmazsa olmazı, neslimiz çoğalmalı" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Her şeyden önce dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz, devamlı söylediğim bir söz var: En az üç çocuk. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil; Rabbimizin emri.

Nüfus artışı konusunda bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor.

Tophane-i Âmire'nin hizmete girmesi bile bizler için gerçekten çok çok önemli. Yani bu tür eserler eğer hizmete girmemiş olsaydı biz bugün burada böyle bir toplantıyı yapamayacaktık. Buradan kimler geldi, kimler geçti.

HEDİYELER SERGİLENECEK

Kendisine gelen hediyeleri müzeye çevrilen Kasımpaşa Deniz Saha Komuta eski binasında sergileyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Kasımpaşa'da, şimdi fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var, oraya koyacağız. Orada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nı biz ele aldık, orayı tamamen restorasyonunu bitiriyoruz. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nı, gerçekten şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık" diye konuştu.

Haber: Muhammed Uzun