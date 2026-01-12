Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın Özbek mevkidaşı Saidov ile yaptığı görüşmede ise, ilerleyen dönemde düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları masaya yatırıldı.