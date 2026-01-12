Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın Özbek mevkidaşı Saidov ile yaptığı görüşmede ise, ilerleyen dönemde düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları masaya yatırıldı.

