CHP’li başkanı unutulan not yaktı!

İçişleri Bakanlığı müfettişleri 2021'de CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin usulsüz iptal ettiği ihaleyi incelerken not ele geçirdi. Uyarı niteliğinde olan başkana yazılan not üzerine adrese teslim ihale gerçekleştirilemeyince ihalenin iptal edildiği ortaya çıktı. Müfettiş raporunda ihalenin iptal edilmesinden komisyondaki 6 kişi ile Başkan Ömer Günel sorumlu tutuldu. İhalenin iptal edilmeden önce İhale Komisyonu Başkanı Tayfun Alan'ın 'Sayın Başkanım' hitabıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e hitaben bir not bıraktığı belirlendi. Notta Ceren Tanıtım firmasından daha düşük teklif veren 3 firmanın devre dışı bırakılması durumunda 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun işlenebileceği vurgulandı.

