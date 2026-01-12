Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK Genel Merkez'de toplandı
Yılın bu ilk MYK toplantısında, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.
YILIN İLK MYK TOPLANTISI
Yılın bu ilk MYK toplantısında, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor. Sürecin mevcut aşaması ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.
HİZMET PERFORMANSI
Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor. Bunun yanı sıra teşkilat yapılanması, il ve ilçe teşkilatlarının mevcut durumu, saha çalışmaları ve parti içi koordinasyon da MYK üyeleri tarafından değerlendirilecek.
TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Toplantıda ayrıca vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin analiz edilmesi ve parti çalışmalarının toplumsal yansımalarının masaya yatırılması bekleniyor.