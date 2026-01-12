Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK Genel Merkez'de toplandı

AK Parti Genel Merkezi (AA)



YILIN İLK MYK TOPLANTISI



Yılın bu ilk MYK toplantısında, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor. Sürecin mevcut aşaması ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.