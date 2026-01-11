Teröristbaşı'nın yeğeninden Suriye açıklaması: Biz PKK/YPG'den yana değiliz

Terör örgütü YPG /SDG'nin sözde siyasi kanadı PYD'nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in yeğeni Usame Müslim, terör örgütünün entegrasyon sürecinde adım atmayarak ayak sürümesinden dolayı Suriye ordusunun Halep'te yaptığı operasyonların, ülkenin kuzeyine de uzanabileceğini söyledi.

Bu sürecin ilerleyen aşamada, Deyr Hafir, Tabka ve Ayn'ul Arab'a ve diğer bölgelere de uzanmasının mümkün olduğunun altını çizen Müslim, bunun nedeninin karşı tarafın ( YPG /SDG) barış ve müzakere konusunda samimi olmamasından kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye'deki "Terörsüz Türkiye" sürecini yakından takip ettiklerini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini belirten Müslim, "Ancak ne yazık ki bu süreç Suriye sahasına yansımıyor. Barış sürecinin yalnızca Türkiye'de değil, PKK kontrolündeki tüm bölgelerde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu ana kadar bu konuda ciddi bir irade görmedik. Bu durum, hükümeti (Suriye yönetimi) Eşrefiyye ve Şeyh Maksud bölgelerine yönelik adım atmaya zorladı." dedi.

Terör örgütü YPG'nin karargaha dönüştürdüğü hastane

YPG/SDG'nin geçmişte Beşşar Esed rejimiyle güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu ve örgütün bunu "bölgeleri savaştan ve bombardımandan koruma" gibi çeşitli gerekçelerle savunduğunu anımsatan Müslim, Halep'teki "örgüt yapılanmasının YPG, YPJ ve SDG'den" oluştuğunu söyledi.

YPG/SDG'nin, devrik rejimle arasındaki fiili işbirliğinin bilindiğini vurgulayan Müslim "Söz konusu gruplar, devrimin başlangıcından bu yana Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu bölgeleri yönetmektedir." dedi.

"ÖRGÜTE MUHALİF OLAN HERKES YA TUTUKLANMIŞ YA TASFİYE EDİLMİŞ"

Örgütün, Suriye'deki kürtlerin yaşadığı bölgeleri demir yumrukla yönettiğini kaydeden Müslim, "Kendilerine muhalif olan herkes ya tutuklanmış, ya tasfiye edilmiş ya da silahlı baskıya maruz kalmıştır. Sahada bulunmayan muhalifler ise medya yoluyla hedef alınmış ve bilinçli biçimde marjinalleştirilmiştir."ifadelerini kullandı.

Suriye devriminin başlangıcında kürtlerin genel olarak devrimin bir parçası olduğunu rejime karşı açılan cephelerde yer aldığını anımsatan Müslim "Ancak Ayn el-Arab (Kobani) özelinde, kent halkına gerçek anlamda alan tanınmadı. Bazı gösteriler (rejim karşıtı) düzenlendi. Ancak kısa sürede çeşitli gerekçelerle bastırıldı. Aynı yöntem, kürt çoğunluğun yaşadığı tüm bölgelerde uygulandı. Buna Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri de dahildir." dedi.