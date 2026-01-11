İmamoğlu'nun tüm kirli sırlarını biliyorum diyen Adem Soytekin: '30 milyon lira istedi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, "suç örgütü kurma ve yolsuzluk" iddialarıyla açılan davanın yankıları sürüyor. 9 Mart'ta başlayacak ana dava öncesinde, İmamoğlu'nun "kasası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Soytekin, sistemin işleyişine dair kritik açıklamalarda bulundu.

VİRA İSTANBUL PROJESİ

Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun henüz belediye başkanı olmadığı dönemde (2013), Westside projesi kapsamındaki müteahhitlerden 30 milyon lira istediğini ve tarafların bu rakamda anlaştığını itiraf etti. İddianamede yer almayan ancak büyük yolsuzluk yapıldığını iddia ettiği Beylikdüzü'nün en büyük kamu ortaklı projesi "Vira İstanbul"a dikkat çeken Soytekin; "Proje ihaleye çıktığında bölgenin müteahhitleri ve aynı zamanda akraba olan Güller ve Beyazlar koordineli bir şekilde kendi aralarında anlaşarak teklif verdiler." dedi. "Kamu payını satın alma işlemini 100 daire 100 daire yapıyorlar. Ayrıca almış oldukları bu 100 daireyi satıp, gerçekte kamuya aktarılması gereken paranın önünü kesiyorlar" diyen Soytekin, verilen 70 dairenin enteresan iş adamlarından oluştuğunu da itiraf etti.

Sıvacılıktan iş adamlığına yükselen Adem Soytekin, yıllarca İmamoğlu'na en yakın isimlerden biriydi.