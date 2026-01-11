‘Bebek Otel’e gece baskını! Gizli oda, kayıtlar ve uyuşturucu!

İstanbul'un en gözde yerlerinden biri olan Bebek Otel, son dönemde skandallarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor. Tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu 'Bebek Otel'e, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gece baskını yapıldı. 200 kadar jandarmanın otele girmesiyle yapılan aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Operasyon yaklaşık dört saat sürerken, detaylı aramada çok kritik bulgulara erişildi. Oteldeki 'gizli oda' didik didik yapılan arama sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Odada ünlülerin toplandığı ve uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. Hatta bir diğer iddiaya göre; bu gizli odanın görünür bir alanda olmadığı ve kayıt yapıldığı öne sürüldü.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonlarda Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ile birlikte sunucu Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'inde aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

CAN YAMAN YAKALANDI!

Operasyon sadece Bebek Otel'e değil, çevresindeki 9 mekana daha yapıldı. Jandarmanın Ortaköy'deki bir gece kulübünde yaptığı aramada mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıkınca gözaltına alındı.