Başsavcılıktan Ekol TV iddialarına yalanlama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Ekol TV" kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılması ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.

Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;

İncelemeler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı