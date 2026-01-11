Başsavcılıktan Ekol TV iddialarına yalanlama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendi bünyelerinde başlatılan soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialara konu olan herhangi bir soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, Ekol TV'nin sahibi olan şirketle ilgili olarak suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekim 2025'te soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda incelemelerin titizlikle sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Ekol TV" kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılması ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.
Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;
İncelemeler titizlikle devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı