Başkan Erdoğan gazeteciler gününü kutladı

Başkan Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti. Erdoğan, sergi açılışından önce Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ve yakınındaki çay ocağını ziyaret etti. Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek, "Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" ifadesini kullandı. Yoğun programına devam eden Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'ne geçerek Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler