Ankara’da trafik krizi derinleşti! Mansur Yavaş suçu AVM’lere attı

Başkent Ankara 'da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan trafik çilesi karşısında ABB Başkanı Mansur Yavaş , yine "mazeret" silahına sarıldı. Kentteki ulaşım kaosunu imar artışlarına ve AVM'lere yıkan Yavaş, çözüm bekleyen Ankaralıya icraat yerine yine "yapacağız, soracağız" vaatlerinde bulundu.

RAKAMLARI SIRALADI SORUMLULUĞU GEÇMİŞE ATTI

Şoförler Odası Genel Kurulu'nda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'nın planlama verilerini bir felaket senaryosu gibi sundu. Yaşamkent'in 19 binden 31 bine, Alacaatlı'nın 65 binden 124 bine, İncek'in ise 19 binden 108 bine çıktığını belirterek, artan yoğunluğu belediyenin yönetimsel bir sorunu değil, kaçınılmaz bir tablo gibi resmetti. Yavaş, somut çözüm üretmek yerine binaları işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız."