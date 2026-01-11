Ankara’da trafik krizi derinleşti! Mansur Yavaş suçu AVM’lere attı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin düğüm olan trafiği için faturayı AVM’lere ve imar artışlarına kesti. Kendi döneminde artan araç sayısı ve nüfusa karşı somut adımlar yerine "referandum" ve "teşvik" vaatlerini yineleyen Yavaş, “AVM’ler trafiği sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” dedi.
Başkent Ankara'da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan trafik çilesi karşısında ABB Başkanı Mansur Yavaş, yine "mazeret" silahına sarıldı. Kentteki ulaşım kaosunu imar artışlarına ve AVM'lere yıkan Yavaş, çözüm bekleyen Ankaralıya icraat yerine yine "yapacağız, soracağız" vaatlerinde bulundu.
RAKAMLARI SIRALADI SORUMLULUĞU GEÇMİŞE ATTI
Şoförler Odası Genel Kurulu'nda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'nın planlama verilerini bir felaket senaryosu gibi sundu. Yaşamkent'in 19 binden 31 bine, Alacaatlı'nın 65 binden 124 bine, İncek'in ise 19 binden 108 bine çıktığını belirterek, artan yoğunluğu belediyenin yönetimsel bir sorunu değil, kaçınılmaz bir tablo gibi resmetti. Yavaş, somut çözüm üretmek yerine binaları işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız."
AVM'LERİ HEDEF TAHTASINA KOYDU
Ankara'daki trafik sıkışıklığının faturasını özel yatırımlara ve AVM'lere kesen Yavaş, belediye binasının hemen yanındaki Merkez Ankara projesine günde 20 bin aracın girmesinden şikayet etti. Şehir planlama ve trafik yönetimi kendi yetkisindeyken, suçu binalara atan Yavaş'ın şu sözleri tepki çekti:
"Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın demiyoruz' ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor."
"YAPACAĞIZ EDECEĞİZ SORACAĞIZ..."
Görev süresi boyunca trafiği rahatlatacak kalıcı bir hamle yapamayan Yavaş, çözüm olarak sunduğu "tercihli yol" ve "elektrikli otobüs" vaatlerini yine belirsiz bir geleceğe erteledi. Üstelik bu kararları da referanduma bağlayarak sorumluluktan kaçtı:
"Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve buradan sadece bunu halka referandumla soracağız... İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız."
ARTAN ARAÇ SAYISINI "KALKAN" YAPTI
2019'dan bu yana araç sayısının 1 milyon arttığını ve şehir dışından haftada 700 bin aracın geldiğini belirterek durumu meşrulaştırmaya çalışan Yavaş, 5 yıllık döneminde neden bu artışa uygun bir ulaşım vizyonu geliştirilemediği sorusuna yine yanıt vermedi. Konuşmasını belirsiz bir "iş birliği" temennisiyle bitiren Yavaş, "İnşallah bu soruna da hep birlikte çare bulunacağız" diyerek topu yine taca attı.