Suriye ordusu Halep başta olmak üzere teröristlere başarılı operasyonlar düzenliyor

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan SDG milisleri tarafından gerçekleştirilen sistematik saldırılar neticesinde Suriye ordusu Halep'te kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde yerleşen, ağır silahlı ve bomba yüklü drone kullanan 2 bin SDG'li terörist bulunduğu tespit edildi. Şam ile iş birliği yerine ayrılıkçılığı ve istikrarsızlığı seçen teröristleri silahlarıyla birlikte bölgeden çıkarmaya yönelik operasyon başarıya ulaştı. Suriye yönetimi, SDG üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için güvenli koridor oluşturdu. Yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla dün saat 03.00 itibarıyla da tek taraflı ateşkes ilan edildi. Operasyonlar sonrasında bir mahalleye sıkışan teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için tahliyeler başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor.

Terör Devleti İsrail, Halep'te YPG'nin aldığı derbe nedeniyle panikte. Sürekli terör örgütü DEAŞ'ı öne süren Tel Aviv yönetimine ülke içinde de tepki var.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, MİT de olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor.

YAKIN TAKİP CUMHURBAŞKANI

Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar ediliyor. Bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılıyor. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılıyor. Dışişleri ile Milli Savunma Bakanlığı ve MİT, tam koordine halinde çalışıyor.

Milli Savunma Bakanlığı: Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Yardım istenirse, gerekli desteği sağlayacaktır."

İTİDAL, DİYALOG, UZLAŞI

Türkiye, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin kendi güvenliğiyle eş değer olduğunun altını çiziyor. Ankara, taraflara itidal çağrısı yapıyor; taraflar diyalog ve uzlaşı kanalına davet ediliyor. Suriye'deki Kürtlerin de Suriye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşı olmasından hareketle Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor.

Haber: Betül Usta