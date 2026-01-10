Milli Savunma Bakanı Güler ve Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye'deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.