PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanı Güler ve Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanı Güler ve Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye'deki son gelişmeleri görüştü." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler