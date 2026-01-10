Yayın hayatına kara para aklamak için giren Ekol TV'de soruşturma kapsamında 12 şüpheli bulunuyor

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan kanal, kara para aklama ile suçlanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar üzerine Ekol TV hakkında soruşturma başlattı.

Ekol TV (takvim.com.tr)

1 GİZLİ TANIK 12 ŞÜPHELİ

Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.

Dosya kapsamında isimleri geçen, Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, baş şüpheli Veysel Şahin, iş insanı Mübariz Mansimov, Arif Çetin ve avukat Ersan Şen, Murat Şahin (Veysel Şahin'in kardeşi), Ilgın Sinanoğlu, İpek Karataş'ın olduğu 12 şüpheli yer alıyor.