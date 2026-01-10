Yayın hayatına kara para aklamak için giren Ekol TV'de soruşturma kapsamında 12 şüpheli bulunuyor
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbarlar üzerine Ekol TV'nin kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin’in yanı sıra Mübariz Mansimov’un yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan kanal, kara para aklama ile suçlanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar üzerine Ekol TV hakkında soruşturma başlattı.
1 GİZLİ TANIK 12 ŞÜPHELİ
Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.
Dosya kapsamında isimleri geçen, Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, baş şüpheli Veysel Şahin, iş insanı Mübariz Mansimov, Arif Çetin ve avukat Ersan Şen, Murat Şahin (Veysel Şahin'in kardeşi), Ilgın Sinanoğlu, İpek Karataş'ın olduğu 12 şüpheli yer alıyor.
MASAK'TAN RAPOR GELECEK
Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Kağıthane'ye taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Soruşturma "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Finansal usulsüzlükler" çerçevesinde derinleştiriliyor. MASAK'tan gelecek rapor bekleniyor.
Haber: Atakan Irmak