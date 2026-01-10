İstanbul ve Gürbulak'ta zehir operasyonu: 1.9 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, bu yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit vermezken, İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek bir kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetamin yakaladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı 'nda 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1 Milyar 945 Milyon TL olduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler, hem fiziki temassız kontrol sistemleri (x-ray) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerle detaylı aranıyor.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bu yıl da aralıksız sürdürülecek.