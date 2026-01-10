Başkan Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisinin açılışını yaptı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.