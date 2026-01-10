Başkan Erdoğan: 'Firavun Netanyahu hesap verecek'

Başkan Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki duruma dikkat çeken Erdoğan, "Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı'yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Firavun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti saati gelecek" dedi.



DÜNYA KÜLTÜREL YOZLAŞMANIN ETKİSİNDE

"Kültürel yozlaşma dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital teknokültürün, pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde; gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerini bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum"