Başkan Erdoğan Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.