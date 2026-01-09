Yolsuzluk dosyasında kapılar kapandı! İmamoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu Suç Örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

